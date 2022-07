LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Logo Catania sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

C’è curiosità in città anche per il logo della Catania SSD costituita a Venezia ma con sede nella città dell’Elefante. “Lo stemma della società – si legge nell’edizione locale del quotidiano – sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio. Fino a quel momento, in omaggio alla città e al titolo del piano di comunicazione contenuto nella manifestazione d’interesse, la pagina Facebook ufficiale Catania SSD proporrà l’immagine della bandiera ‘Melior de cinere surgo'”. Finalmente, dopo mesi di buio pesto, a Catania si ritorna a parlare di calcio giocato. Mai sottovalutare avversari e situazioni, ma il tunnel in fondo alla galleria comincia ad intravedersi.

