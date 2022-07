LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Lancio campagna abbonamenti dipende dai lavori allo stadio. Erreà possibile sponsor tecnico”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

A fine mese dovrebbero essere assegnati i lavori a una ditta che sistemerà il “Massimino” con una cifra superiore ai 6 milioni di euro. Una questione importante per la nuova proprietà del Catania, lo stesso vice Presidente Grella ha affermato: «Stiamo studiando il lancio della campagna abbonamenti, dipende da quali settori saranno parzialmente chiusi e per quanto tempo». Si attende, dunque, per capire quando inizieranno ufficialmente i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo e attraverso quali modalità specifiche. Si lavora anche “per chiudere uno sponsor tecnico”, che non è da escludere – come sottolineato da TuttoCalcioCatania.com – possa essere Erreà, visto che il neo Direttore Generale del Catania Luca Carra è stato “proprio coordinatore e uomo della promozione marketing del marchio in questione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***