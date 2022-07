LA GAZZETTA DELLO SPORT – Pelligra: “Voglio andare oltre me stesso”; Grella: “Lodi, Rosaia e Rizzo potrebbero darci una mano”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Le ambizioni del Catania SSD sono state riassunte dal nuovo proprietario Ross Pelligra in una frase che i tifosi hanno già fatto propria: «Voglio andare oltre me stesso e costruire qualcosa di solido per le prossime generazioni. Rispetto il lavoro del passato, ma questo gruppo vuole andare oltre. Ho intenzione di ascoltare tutti prima di assumere decisioni, il Catania è della gente e della comunità imprenditoriale». La prima conferenza stampa programmatica del patron siculo-australiano ha rassicurato ed entusiasmato la città. Il Vice Presidente Vincenzo Grella ha annunciato i prossimi passi: «Intanto attendiamo di parlare con la Figc per avere un titolo assegnato e procedere con i tesseramenti. L’allenatore scelto dal club avrà tutto per vincere. Per quanto riguarda i calciatori, ne abiamo bloccati tanti. I senatori? Lodi, Rizzo e Rosaia sono giocatori che conoscono Catania e la categoria, potrebbero darci una mano. Inizio del ritiro? Il 2 agosto, ma la data potrebbe variare. E vorremmo lavorare in una location non distante da Catania per avere l’apporto dei tifosi».

