LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Da Lodi a Giovinco, impazzano i nomi sul mercato”

Finalmente si parla di calciomercato in casa Catania. Da giorni impazzano i nomi. Nell’edizione locale del quotidiano c’è spazio da tempo per Francesco Lodi, il cui interesse è stato confermato da Vincenzo Grella, che continua a spendere complimenti per lui («Lo conosco benissimo, abbiamo giocato insieme, sarebbe utile alla causa»). Si parla di “nomi di grido come quello di Giuseppe Giovinco”, che ha già espresso parole di commiato per salutare Taranto. Circola ancora il nome dell’attaccante Andrea Saraniti, che nello scorso campionato, anch’egli a Taranto, ha segnato 10 reti e sarebbe pronto a tornare in Sicilia dopo l’esperienza al Palermo datata 2020-21. La rosea menziona anche l’ipotesi Luca Miracoli della Feralpisalò, ma in questo caso – aggiungiamo noi – il Sangiuliano City sembra vicino alla chiusura della trattativa. Il mercato, comunque, “propone di tutto e di più”, vedi ex rossazzurri come Rosaia e Russotto che potrebbero fare comodo.

