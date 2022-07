LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Toto allenatore, emerse anche le ipotesi Ferraro e Irrera. Turati in pole?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Turati in pole, poi tanti nomi accostati alla panchina del Catania SSD: da Feola a Raciti, passando per De Sanzo e Criaco – si legge nell’edizione locale del quotidiano – Una griglia variegata che il D.S. Laneri sta valutando attentamente insieme con la società. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, mettendo in conto anche qualche sorpresa dell’ultimo istante che i dirigenti potrebbero fare emergere solo al momento della firma”. Turati sembra in cima alla lista del Catania SSD “per il profilo conosciuto da Laneri, per la conoscenza della categoria, per le qualità emergenti messe al servizio della Fiorentina e di Vincenzo Italiano”. In città il pubblico “si divide tra chi vede questa soluzione come quella perfetta per tentare di vincere” e chi “preferirebbe un allenatore esperto”. Alla Pasquale Marino, insomma, sogno dei nostalgici e di chi non ha mai dimenticato il modo in cui faceva giocare (e vincere) il Catania. In realtà sono emersi invece anche i nomi di “Giovanni Ferraro, ultima stagione al Giugliano, e Pino Irrera, legato fino a qualche tempo fa a Vincenzo Montella (Catania, Fiorentina, Milan e non solo), adesso tornato a ‘correre’ da solo e fra l’altro conoscitore del calcio siciliano”.

