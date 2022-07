LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Toto allenatore, in evidenza tre profili e un nome a sorpresa”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Sulla scelta dell’allenatore continuano le voci. L’edizione locale del quotidiano mette in evidenza i profili di “Fabio De Sanzo (reduce dai playoff con l’Acireale), Ezio Raciti (ex Messina che ha salvato in C), ma anche Giacomo Modica (che ha guidato la Vibonese) e Mimmo Giampà (reduce dalla stagione con il S. Agata). Ai quattro bisogna aggiungere un altro nome a sorpresa”. Nell’immaginario di tanti tifosi ai quali è rimasto nel cuore c’è l’ex rossazzurro Pasquale Marino che, “per ora, ha rifiutato le proposte dall’estero e qualche altro progetto italiano. Arriveranno chiamate dalla B ma chissà che, tra qualche anno, le strade non si incontreranno di nuovo”.

