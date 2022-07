CATANIA: affiliazione alla FIGC e bando lavori stadio, novità a fine mese

C’è una data che potrebbe essere quella giusta affinchè il neonato Catania SSD ottenga la tanto attesa affiliazione alla FIGC: il 28 luglio, dopo il Consiglio Federale. E’ vicino il momento in cui inizierà a tutti gli effetti l’avventura del Catania al prossimo campionato di Serie D. Una volta che la Federcalcio formalizzerà l’iscrizione in sovrannumero del club rossazzurro si potrà procedere con una lunga serie di ufficializzazioni di contratti che riguarderanno calciatori, tecnici e tutte le figure che comporranno l’organigramma sportivo e societario. Il 22 luglio, invece, scadrà il termine per la presentazione delle offerte sul mercato elettronico MEPA in relazione alla gara a evidenza pubblica per individuare l’impresa che eseguirà il progetto di restyling dello stadio “Angelo Massimino” e dell’annesso campo a dimensioni ridotte (Cibalino). All’incirca una settimana dopo si dovrebbe conoscere il nome della ditta aggiudicataria del bando.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***