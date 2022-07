LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Mercato, per Lodi mezza conferma da Grella. Rumors anche su Sarao”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il tesseramento dei giocatori sarà possibile dopo l’ufficializzazione della categoria da parte della Figc. Intanto però continuano a rmbalzare nomi di profili di ex rossazzurri che potrebbero fare al caso della nuova proprietà del Catania. Nelle scorse ore “una mezza conferma su Francesco Lodi è stata lanciata da Vincent Grella”: “Conosco il giocatore (hanno giocato insieme a Empoli), è un profilo interessante ma non abbiamo ancora deciso”. Rumors anche su Manuel Sarao, che potrebbe tornare dopo l’ultima stagione a Gubbio (il procuratore fu possibilista un pò di tempo fa ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com). Si è certamente candidato il centrocampista Rosaia, che ha anche indossato la fascia di capitano nella passata stagione. Per ora il compito principale di Laneri (che dovrebbe essere assunto come Direttore Sportivo) è quello di “bloccare alcuni Under di club importanti con cui ha grandi rapporti”.

