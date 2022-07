LA SICILIA: “Nasce il nuovo Catania, si apre una settimana cruciale”

Si apre una settimana cruciale per il futuro del club rossazzurro targato Ross Pelligra. Come riporta il quotidiano La Sicilia, “il ritorno a Catania dell’imprenditore siculo-australiano è previsto per domani sera”. Vincenzo Grella e Antonello Laneri, “la cui nomina a Direttore Sportivo dovrebbe essere annunciata da un momento all’altro – si legge –, sono intanto da alcuni giorni al lavoro per la formazione della squadra”. La prima scelta riguarderà l’allenatore “che sarà probabilmente Fabio De Sanzo”, reduce da una brillante stagione al timone dell’Acireale. Nell’attesa dell’ok della Figc per l’ammissione del Catania SSD al campionato di Serie D, “tra mercoledì e giovedì si svolgerà una conferenza stampa in cui, oltre ad ufficializzare le prime nomine, dovrebbero essere chiariti anche altri aspetti societari. In particolare sulla società controllante ‘Elefante 1946 Pty Ltd’. Da decidere inoltre “la sede del ritiro precampionato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***