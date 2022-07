CORRIERE DI RAGUSA: “Chi parteciperà al girone I di Serie D? La situazione attuale”

Non ancora definito il volto del girone I di Serie D, in attesa che la Covisod ufficializzi le iscrizioni. Non ci sarà certamente la Cittanovese, perché la società calabrese non ha presentato la domanda di ammissione. Fiato sospeso per quanto concerne il Giarre, mentre per il Catania l’iscrizione in sovrannumero appare come una formalità. Il Corriere di Ragusa fa il quadro della situazione, ipotizzando le formazioni che potrebbero partecipare al prossimo campionato. Ad oggi sarebbero Acireale, Canicattì, Giarre, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant’Agata, Trapani e Catania le squadre siciliane (dieci). “Potrebbe esserci anche l’Akragas – si legge – se sarà ripescato dopo le defezioni di tre società a livello nazionale. Cinque le calabresi con Castrovillari, Lamezia Terme, Locri, San Luca e Vibonese. Il girone sarà completato con almeno tre campane che potrebbero essere solo due se l’Akragas sarà al via. La Lnd ha privilegiato nelle scorse stagioni il criterio della vicinanza e facilità di collegamento con la Sicilia che resta la regione con più squadre. Delle quindici campane aventi dritto ci dovrebbero essere dunque S. Maria Cilento e Cavese e Portici, già presenti nella scorsa stagione ma se il criterio sarà l’alternanza ritorneranno Nola, Paganese e Nocerina”.

