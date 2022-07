MERCATO: anche Frisenna e Noce verso il ritorno a Catania

Prosegue il lavoro frenetico del Direttore Sportivo del Catania Antonello Laneri che, a breve, potrà finalmente ufficializzare tutti gli accordi e, nel frattempo, lavora su altre trattative. Come quelle che riguardano i probabili ritorno del centrocampista Giulio Frisenna e del difensore Mario Noce. Classe 2002 il primo, in Serie D ha maturato una rilevante esperienza tra le fila di Licata e Sant’Agata. E’ attualmente svincolato come Noce. Quest’ultimo, classe ’99, tra C e D ha totalizzato circa 80 presenze ed è reduce dall’esperienza vissuta con la maglia dell’Ancona. Curiosità: ha già vinto il torneo di quarta serie a Cesena, altra piazza importante.

