PELLIGRA: trattativa con Adelaide United prosegue, nel pacchetto anche un club cinese?

Se il discorso con l’Adelaide andrà avanti, collegheremo sicuramente i due club, ma in questa fase non posso dire tanto, se non che ci sarebbe una potenziale sinergia tra le squadre. L’Australia ha molti talenti in crescita e spesso hanno solo bisogno di un palcoscenico più grande su cui svilupparsi”. Nei giorni scorsi il Presidente del Catania Ross Pelligra ha confermato quanto riportato tempo fa dalla nostra testata, e cioè che potrebbe nascere un rapporto di collaborazione con l’Adelaide United, club del massimo campionato di calcio australiano. La trattativa per l’acquisizione della società va avanti e, se non ci saranno intoppi, dovrebbe essere portata a termine entro le prossime settimane.

Nell’ambito dell’operazione s’inserirebbe anche un club cinese, il Qingdao Red Lions, situato a Shandong. Si tratta di una società gemella, attualmente di proprietà del presidente dell’Adelaide United, Piet van der Pol, e del suo consorzio dopo averla fondata da zero nel marzo 2016. I Red Lions hanno trascorso i primi tre anni nel quarto livello calcistico, prima di ottenere la promozione in terza divisione nota come China League Two. Per inciso, Adelaide e Qingdao sono diventate città sorelle nel 2014, basandosi su un gemellaggio tra l’Australia meridionale e lo Shandong, ricca provincia rinomata per la sua industria vinicola e agricola. Nel pacchetto Adelaide United, dunque, pure il Qingdao. A conferma che Pelligra vuole continuare ad ampliare i propri orizzonti nel calcio, dopo avere valutato in un primo momento l’acquisizione del Brescia ma preferendo virare su Catania.

