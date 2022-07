MERCATO – Ex rossazzurri: Ercolani pronto a ripartire dalla Fidelis Andria

Mentre prosegue la preparazione della Fidelis Andria in vista del campionato di Serie C 2022/23, da qualche giorno si è aggregato alla squadra anche il difensore Luca Ercolani, classe 1999: l’ex Catania, secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, è stato valutato positivamente dallo staff tecnico pugliese e, pertanto, verrà tesserato nei prossimi giorni dopo essersi svincolato dal club rossazzurro. Terza esperienza in una squadra professionistica per lui – cresciuto anche nelle giovanili del Manchester United – che ha militato tra le fila del Carpi poco prima di trasferirsi ai piedi dell’Etna lo scorso anno.

