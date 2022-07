MERCATO: Modica, l’allenatore accostato anche alla Vibonese

Chi siederà sulla panchina del Catania? Dopo la recente smentita del Cerignola sul fronte Michele Pazienza, tra i vari nomi emersi negli ultimi giorni figura anche quello di Giacomo Modica. Sulle tracce di quest’ultimo, secondo indiscrezioni provenienti dalla Calabria, ci sarebbe però anche la Vibonese del Presidente Pippo Caffo, pronto ed elaborare un progetto di rilancio per il ritorno dei rossoblu tra i professionisti. Modica ha già allenato la Vibonese “lasciando buoni ricordi nella stagione dello scoppio del Covid – si legge su vibosport.it -, con il campionato chiuso quando la squadra vedeva alla portata gli storici play off. Con lui arriverebbe anche il vice Riccardo Abbenante”. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Di sicuro, in casa Catania, manca poco tempo per sciogliere le riserve. Attendendo, nel frattempo, di ricevere buone nuove dalla FIGC in merito alla richiesta d’iscrizione al prossimo campionato di Serie D in sovrannumero.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***