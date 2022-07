CALCIO IN PROVINCIA – Giarre, squadra e staff: “Mancini? Mancano gran parte delle mensilità maturate finora…”

Mentre il neo Presidente del Giarre Benedetto Mancini dà ampie rassicurazioni sul pagamento degli stipendi dei tesserati gialloblu, giocatori e componenti dello staff pubblicano la seguente nota stampa: “In riferimento al comunicato con cui la società, ASD Giarre 1946, dichiara di aver saldato tutte le spettanze arretrate, i calciatori e lo staff smentiscono tale circostanza. Al contrario di quanto asserito dalla società, non abbiamo ancora ricevuto gran parte delle mensilità maturate sino alla data odierna. La presente smentita appare doverosa per non generare confusione anche in vista dell’imminente scadenza del termine di iscrizione al campionato”.

