SERIE C – Di Toro (D.S. Cerignola): “Pazienza? Nessun contatto col Catania, resta con noi”

Michele Pazienza in direzione Catania? Giungono smentite dalla dirigenza del Cerignola, club guidato alla promozione in Serie C. La società avrebbe deciso con l’allenatore di proseguire l’avventura insieme. Queste le parole del Direttore Sportivo Elio Di Toro ai microfoni di lacasadic.com: “Catania? A me questa voce è arrivata dai social. Parlo ogni giorno con Pazienza e stiamo lavorando per costruire la squadra per la prossima stagione di Serie C. Non siamo stati contattati dal Catania e tanto meno ho saputo qualcosa da Pazienza. Ripeto, siamo in contatto ogni giorno e non c’è assolutamente la voglia di separarci. Poi capisco che Catania sia una piazza importante ma è strano leggere queste notizie a metà luglio”.

