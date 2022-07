SERIE C – Giorgione (Albinoleffe): “Evitare casi come Catania, non ne risentono solo i calciatori…”

Centrocampista e capitano dell’Albinoleffe, Carmine Giorgione ha rilasciato un’intervista con riferimenti anche all’esclusione del Catania dallo scorso campionato di Serie C: “Come ogni anno questo periodo è dedicato a valutare le iscrizioni dei singoli club, anche se devo dire che quest’anno le cose a livello complessivo sembrano andare decisamente meglio – le parole di Giorgione ai microfoni di tuttoc.com – Il caso più eclatante è stato quello del Catania, bisogna evitare casi come quello della formazione etnea, ne risentono i calciatori, ma non soltanto, perchè dietro c’è tutto un mondo di addetti con stipendi non eccelsi. Lo dico perchè ho vissuto un fallimento quindi so cosa si prova, e quali sono le dinamiche. Quando si parla di calcio si pensa soltanto a Lukaku o Ibrahimovic, ci sono tanti luoghi comuni a questo riguardo”.

