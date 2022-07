LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, mercoledì parte la rinascita”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

La scelta di Emanuele Righi (==>> qui l’approfondimento) all’interno della nuova dirigenza rossazzurra sarebbe “quella definitiva” e verrà “annunciata nei prossimi giorni insieme con l’intero quadro dirigenziale”. Per la carica di allenatore “si aspettano le ufficialità del Direttore Sportivo e dei collaboratori”. Sono i giorni in cui Catania vede avvicinarsi la rinascita. Mercoledì prossimo, infatti, a Venezia il Gruppo Pelligra costituirà la società e subito dopo chiederà alla Figc l’iscrizione al campionato di Serie D. Il 13 luglio, dopo la stipula dell’atto costitutivo, i dirigenti comunicheranno il nome del club e illustreranno ogni particolare nel corso di un incontro con la stampa indetto dopo l’invio dei documenti per l’iscrizione della società al registro delle imprese. Venezia è il quartier generale dell’advisor Dante Scibilia che del Pelligra Group “rappresenta il motore dell’attività preparatoria alla stagione agonistica. Scibilia resterà al fianco del nuovo Catania come consulente esterno, così come continuerà a lavorare per la Spal di Tacopina”.

