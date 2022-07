SERIE D: Cittanova, problema iscrizione risolto. La situazione aggiornata

Martedì 26 luglio si conoscerà il numero totale della società iscritte alla Serie D 2022-23. Ricordiamo che le domande sono state 167, ma c’è una novità che riguarda il girone I: il Cittanova, dopo che in un primo momento aveva comunicato la notizia della mancata iscrizione, ha ottenuto in questi giorni una proroga e la società calabrese è “risorta”, garantendo la propria partecipazione. Ancora da verificare la posizione del Giarre (si attendono le liberatorie dei calciatori per gli stipendi di Maggio 2022). Se verrà confermato il numero di 168 partecipanti, il Catania giovedì 28, dopo il Consiglio Federale, diventerà la 169esima squadra. Successivamente si dovrebbe concretizzare il “salto” di Torres e Fermana in C, il ripescaggio del Giorgione e l’iscrizione di Campobasso e Teramo al torneo di Serie D per un totale di 170 formazioni iscritte nella massima divisione dilettantistica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***