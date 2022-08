CORRIERE DI RAGUSA: “Catania superfavorito come il Palermo due anni fa, giovedì Consiglio Federale”

“L’ufficializzazione del girone I di Serie D è fissata per la prossima settimana alla luce delle decisioni sul ricorso avanzato dal Giarre contro la sentenza della Covisod che ha escluso la società etnea dal campionato per i mancati pagamenti nei confronti dei propri tesserati. Non ci dovrebbero essere, invece, problemi per l’iscrizione del Catania, anche se ancora manca l’ufficialità”. E’ quanto riportano i colleghi del Corriere di Ragusa. “Il Consiglio federale deciderà nella seduta di giovedì – si legge – prendendo in esame la domanda della SSD Catania, che è già stata depositata e corredata di tutta la documentazione necessaria”.

Il girone I dovrebbe essere composto da 20 squadre, “così come lo scorso anno perché oltre alle siciliane includerà 6 calabresi (Vibonese, S. Luca, Cittanova, Castrovillari, Locri e Lamezia) e 4 campane con S. Maria Cilento, Aversa, Angri e Portici (o Paganese) le più papabili”. Dal punto di vista strettamente tecnico “si tratta di un girone di ferro – riporta il quotidiano online – con il Catania superfavorito per la promozione in C, come avvenuto due anni fa con il Palermo, che prese così il volo per arrivare oggi in B. Da non sottovalutare tuttavia gli organici e le ambizioni di Trapani, Acireale e Vibonese, outsider di primo livello”.

