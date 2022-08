EX ROSSAZZURRI: il catanese Noce torna in Serie D, direzione Legnago

Tra i vari catanesi ed ex rossazzurri, radio mercato aveva accostato al Catania SSD anche il difensore Mario Noce, ultima stagione ad Ancona. A proposito del futuro del ragazzo classe 1999, si apprende che ha firmato con una società di Serie D del Nord Italia. Si tratta del Legnago Salus, società con sede in provincia di Verona. “Noce è cresciuto nelle giovanili del Catania – si legge nella nota ufficiale emessa dal club –, iniziando poi un percorso di trasferimenti in prestito che lo ha visto indossare le maglie di Chieri, Gozzano e, soprattutto, Cesena, sempre in Serie D. Fa quindi ritorno “alla base”, e con la compagine etnea disputa un campionato e mezzo di Serie C, concludendo la seconda stagione al Potenza, nella medesima categoria. Che mantiene anche successivamente, quando passa all’Ancona-Matelica, dove è stato nell’ultima annata, collezionando 20 presenze e disputando i play-off”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***