SERIE C – Sperduti (CdA Fidelis Andria): “Sipos, il futuro è dalla tua parte”

Dirigente della Fidelis Andria e membro del CdA del club pugliese, Fabio Sperduti scommette su Leon Sipos, intervistato ieri da Antenna Sud: “È un calciatore che non scopriamo noi – afferma -, è un ragazzo che ha fatto bene a Catania lo scorso anno. Ha un fisico importante e quindi ha bisogno di minutaggio per entrare in condizione, è una scommessa per noi ma sono sicuro che potrà puntare a fare categorie superiori in futuro”. Massima fiducia, dunque, nei confronti del centravanti croato che vive una nuova esperienza in Italia dopo la positiva stagione disputata con la maglia del Catania ed il provino non superato alla SPAL.

