FERRARO: si riparte in panchina dopo la memorabile stagione al Giugliano

Domenica 21 agosto sarà una partita dal sapore particolare per mister Giovanni Ferraro. In primis perchè esordirà sulla prestigiosa panchina del Catania SSD, al debutto assoluto dopo il fallimento del Calcio Catania. Poi perchè l’esordio di San Cataldo giunge a due mesi di distanza dall’ultima gara disputata dal Giugliano. In quella occasione i campani persero la Poule Scudetto contro la Recanatese cedendo solo ai rigori ma, cosa di gran lunga più importante, il Giugliano aveva già festeggiato la storica promozione in Serie C che mancava da ben 15 anni.

Il merito fu senza dubbio anche di Ferraro, un condottiero in panchina che seppe trasmettere la giusta mentalità ad una squadra capace di concludere il girone G di Serie D in vetta lasciando a +9 e +11 le inseguitrici Nuova Florida, Torres e Arzachena. Marcatissimo il margine di vantaggio nel contesto di un campionato che vide il Giugliano protagonista grazie alla seconda difesa meno perforata del raggruppamento (24 reti al passivo dopo la Torres) e 63 gol realizzati (migliore attacco), con una differenza reti di +39, nettamente superiore a quella di tutte le altre compagini del girone. Il team gialloblu ha saputo regalare grandi soddisfazioni alla tifoseria campana e Ferraro ha gestito egregiamente le pressioni di una piazza calda, fortemente desiderosa di tornare tra i professionisti.

Catania, con il massimo rispetto per Giugliano, è una realtà completamente diversa ma la società del Presidente Pelligra – dopo un’attenta valutazione sui candidati alla panchina rossazzurra – è rimasta piacevolmente colpita dalle motivazioni, dall’umiltà, dalle conoscenze del campionato e dalla metodologia di lavoro di Ferraro. Scegliendo il trainer di Vico Equense, sicura che avesse le carte in regola per vivere un’altra stagione esaltante. Ferraro sa di giocarsi una grandissima opportunità – la prima lontano dalla Campania – alla guida di un Catania che, tradizionalmente, ha lanciato fior di allenatori. Il campo dirà se la scelta si sarà rivelata corretta.

