LA GAZZETTA DELLO SPORT – De Luca: “Catania vive di calcio come me. Dal 18 settembre faremo vedere chi siamo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’attaccante del Catania Giuseppe De Luca concede un’intervista, spiegando anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento in Sicilia:

“Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa dei tifosi. Sono contento che ci sia entusiasmo, mi ha fatto tornare il fuoco che avevo quando ero al Bari. Spero di ripagare. Il nuovo Catania ha tesserato giocatori importanti, ma badiamo a noi stessi preparando le gare con la giusta verve. Sulla carta ci danno tutti per favoriti, vedremo che accadrà. Già in passato potevo essere rossazzurro ma su alcuni particolari, all’epoca, non ci siamo trovati. Il presente dice che sono un giocatore del Catania e darò il meglio per riportarlo in alto fino a quando indosserò questa maglia”.

“Volevo rimettermi in gioco, non nascondo che avevo altre offerte ma Catania come tifo, storia, organizzazione societaria è talmente ben quadrata che per un calciatore è difficile dire di no. La mia è stata una scelta di cuore per la voglia di rivalutarmi in una piazza importante che vive di calcio come me”.

Mi spiace per i tifosi essere usciti dalla Coppa, ma il bello deve ancora arrivare. Dal 18 settembre faremo vedere chi è il vero Catania. La squadra è completa, un gruppo forte, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo. Aiuterò il Catania a fare tanti gol e i miei compagni a segnare il più possibile. C’è sintonia, serenità con lo staff di Ferraro. Un augurio per il futuro? Vorrei giocare al più presto il derby col Palermo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***