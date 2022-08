DI MARCO (Sancataldese): “L’obiettivo principale era non prendere gol. Non abbiamo subito molto contro il Catania…”

Salvatore Di Marco, capitano della Sancataldese, non può che essere soddisfatto dell’accesso al turno successivo di Coppa Italia Serie D: “Siamo contenti di aver passato il turno contro il blasonato Catania – dice -. Abbiamo preparato benissimo la gara in settimana, con grande lavoro e sacrificio Il Catania è superiore di due categorie, pertanto il nostro obiettivo principale era quello di non subire gol. Poi, se fossimo riusciti a segnare, tanto meglio. La gara è stata decisa dai rigori che sono un terno al lotto. Il mister ci aveva indicato le pedine più importanti da limitare nel Catania, Giovinco e Lodi, nel bene o nel male ci siamo riusciti. Non abbiamo subito molto fino al momento dell’espulsione di Maltese, arrivata a dieci minuti dalla fine”.

