TUCCIO (Sancataldese): “Lodi lo vedevo giocare in tv. Catania corazzata, grandissima prestazione da parte nostra”

Gioia per Vincenzo Tuccio, uno degli Under di maggiore qualità della Sancataldese, dopo avere eliminato dalla Coppa Italia Serie D il Catania: “E’ stata una grande partita da parte nostra, dimostrando di avere carattere. Grandissima prestazione contro una corazzata, perchè tale è il Catania, leggendo i nomi che ha in rosa. Lodi, ad esempio, lo vedevo giocare in tv ai tempi della Serie A. Siamo stati davvero bravi. Il mio scavetto nel rigore? Me la sentivo di calciarlo così, fortunatamente è andata bene e sono davvero felice per la prova di sacrificio fatta da tutta la squadra. Adesso ci godiamo questa vittoria e da martedì pensiamo al prossimo impegno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***