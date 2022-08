MERCATO: Catania, adesso spazio per l’ultimo tassello Over

L’ufficializzazione del tesseramento di Gianluca Litteri permette alla società rossazzurra di occupare la tredicesima casella Over nell’organico a disposizione di mister Giovanni Ferraro. Litteri, sesto atleta catanese presente nel gruppo, rende ancora più completo il reparto offensivo con sei innesti di qualità. Attenendoci alle parole pronunciate dal Direttore Sportivo Antonello Laneri tempo fa, saranno 14 gli Over che comporanno l’intera rosa. Spazio, dunque, per l’ultimo tassello Over. Certamente non a centrocampo, dove il settore si presenta ben assortito e completo, nemmeno in attacco. L’Over dovrebbe riguardare il reparto difensivo, dotando Ferraro di un altro centrale in caso di eventuale utilizzo della difesa a tre nel corso della stagione (il mister ha adottato in carriera anche il 3-5-2). Contatti sono stati avviati nei giorni scorsi con il centrale Ciro De Franco (ma arriverebbe solo una volta risolto il contratto con il Picerno) e altri profili, tra cui l’ex Trapani Luca Bruno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***