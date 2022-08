MERCATO: Catania, cercasi portiere. Non sarà Passador a difendere i pali

Il Direttore Sportivo Antonello Laneri aveva confermato il nome di Pietro Passador quale potenziale obiettivo di calciomercato, aggiungendo di essere uno dei profili valutati per la porta. Nelle ultime ore si apprende che il portiere ha lasciato Pordenone venendo ceduto a titolo definitivo al Torino, che ha deciso di affidargli la difesa dei pali della Primavera granata e, pertanto, la scelta del Catania non ricadrà su di lui. Al momento la società rossazzurra ha ufficializzato il solo Klavs Bethers, 18enne prelevato in prestito dal Piacenza. Ieri, invece, ha preso parte all’allenamento il classe 2004 Mario Di Benedetto, ex Città di Calatabiano. In ogni caso verrà tesserato un nuovo guardiapali Under alle pendici dell’Etna.

