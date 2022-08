MERCATO – Ex rossazzurri: Rosaia, la stampa toscana lo accosta alla Lucchese

Come detto, il Catania potrebbe perfezionare l’ingaggio di Cristiano Bani per completare il reparto di centrocampo. Di conseguenza Giacomo Rosaia potrebbe non tornare alle pendici dell’Etna. A proposito del futuro del centrocampista ex Cesena, la stampa toscana lo accosta alla Lucchese, club con cui fece una breve esperienze in Serie D in passato “ma dopo alcune settimane di prova – riporta Gazzettalucchese.it – non venne tesserato”. Rosaia viene descritto come una mezzala “che sa inserirsi e vanta circa 200 presenze in Serie C; su di lui, in queste ore, si era fatta avanti anche la Carrarese ma con l’arrivo di Della Latta il suo approdo nella città dei marmi potrebbe saltare”. Anche La Nazione conferma il possibile trasferimento alla Lucchese, ricordando i suoi trascorsi toscani con Massese e Carrarese, oltre al fatto che “nelle ultime due stagioni Rosaia ha collezionato una cinquantina di presenze nel Catania in C”, prima di svincolarsi dalla società etnea.

