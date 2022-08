MERCATO: Catania, sfuma l’ingaggio di Cocco. Va all’Albinoleffe

Radio mercato lo indicava vicino al trasferimento al Catania, firmando quello che sarebbe stato l’ennesimo colpo per il reparto offensivo etneo, ma non sarà il club del Presidente Pelligra a tesserare l’esperto bomber Andrea Cocco, il quale ha totalizzato quasi 400 presenze e 100 gol tra i professionisti. Il classe 1986 nativo di Cagliari, infatti, è stato ufficializzato in queste ore dall’Albinoleffe. Il Catania, comunque, effettuerà altri impotranti innesti per il reparto offensivo.

