MERCATO: ultime caselle Over da riempire, Catania quasi al completo

Detto che mancano pochi Under per completare la rosa, resta da fare ancora qualcosa relativamente agli Over da mettere a disposizione del tecnico Giovanni Ferraro. Ad oggi il Catania SSD ha ufficializzato i difensori Francesco Rapisarda e Michele Ferrara; i centrocampisti Orazio Di Grazia, Marco Palermo, Francesco Lodi e Giuseppe Rizzo; gli attaccanti Giuseppe De Luca, Andrea Russotto e Giuseppe Giovinco per un totale di 9 Over. Ne restano 5 da tesserare per arrivare alla quota 14 preannunciata dal Direttore Sportivo Antonello Laneri. Tra questi, Filippo Lorenzini e Manuel Sarao. Poi ci saranno altre tre caselle Over da riempire probabilmente con altri due elementi per il reparto avanzato (sfumato il centravanti Andrea Cocco) e un centrocampista, che dovrebbe essere l’ex Siena Cristiano Bani.

