MERCATO: altri Under in via di ufficializzazione per mister Ferraro

Continua a prendere forma la rosa del Catania. Saranno 12 gli Under a comporre l’organico di mister Giovanni Ferraro, secondo quanto preannunciato dallo stesso Direttore Sportivo Antonello Laneri, attivo più che mai sul mercato. In questi giorni la società rossazzurra ha comunicato il perfezionamento dell’ingaggio dei difensori centrali Simone Pino e Alessio Castellini, del terzino sinistro Giorgio Chinnici, dei centrocampisti Alessandro Russotto e Giulio Frisenna, dell’attaccante esterno Michele Forchignone per complessivi 6 Under.

Sono attesi anche gli annunci ufficiali dei portieri Klavs Bethers e Mario Di Benedetto, al lavoro in ritiro da giorni, e del mediano classe 2004 Antonio Virgillito, proveniente dalla Giana Erminio. Verso l’accordo sulla base del prestito, inoltre, il terzino della Juve Stabia Aniello Boccia, la scorsa stagione in forza al Giugliano. Se tutto questo fosse confermato, resterebbero due Under da tesserare. Probabilmente un altro portiere (Pietro Passador?) e un difensore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***