ROLFI (assessore Regione Lombardia): “Brescia, grande occasione persa con Pelligra e Caniglia…”

Fabio Rolfi, assessore all’agricoltura della Regione Lombardia e possibile candidato sindaco alle comunali di Brescia del maggio prossimo, ha parlato della mancata concretizzazione del passaggio di proprietà del Brescia Calcio al Gruppo Pelligra. Queste le sue parole a VideoBrescia Sport (canale 118 del digitale terrestre) e Bresciaingol: “Pelligra di recente ha fatto una proposta per acquisire il Brescia calcio. Il Comune di Brescia ha perso una grande occasione con il gruppo australiano. Hanno girato a Brescia per diversi giorni, anche perchè introdotti da canali con l’imprenditoria bresciana. Non sono stati accolti con attenzione bensì come persone poco credibili. Brescia ha dimostrato un provincialismo che bisognerà togliersi. Si era presentato John Caniglia, che ora troviamo nel Cda del Catania con Ross Pelligra che ha acquisito il club e che ha anche messo soldi a Varese nel basket e nell’hockey. Il patrimonio di Pelligra è facilmente riscontrabile su internet, stiamo parlando di un imprenditore molto serio. Dalla serie A alla serie D ormai nel calcio italiano ci sono proprietà straniere, anche Brescia deve avere questa ambizione. In merito alla questione stadio, si presentò Caniglia, l’amministrazione era disponibile a parlare e trovare un accordo per lo stadio nuovo, ma mancava il soggetto calcio ovvero Cellino. Se Comune, investitori dello stadio e proprietario del Brescia calcio non mettono tutti la firma non si può fare nulla. Gli australiani hanno fatto un passo indietro quando hanno capito che a Cellino bastava sistemare il Rigamonti e tirare avanti”.

