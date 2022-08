UFFICIALE: Catania, acquisito il cartellino del terzino Lubishtani

Nota stampa Catania SSD

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Donart Lubishtani, nato a Malmö, in Svezia, il 17 aprile 2004. Nel 2021, con il Chievo, il difensore ha vissuto le prime esperienze in Italia con il Chievo, debuttando nel campionato Primavera 2 e nel torneo Under 17. Nella scorsa stagione, Lubishtani ha indossato la maglia dell’Inter nella categoria Under 18, disputando 9 gare. Il neo-rossazzurro ha esordito con il Kosovo Under 19 in occasione del match con i pari età dell’Albania, il 26 marzo 2022.

