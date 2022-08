UFFICIALE: il Catania perfeziona l’ingaggio di Boccia

Nota stampa Catania SSD

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aniello Boccia, nato a Vico Equense (Napoli) il 4 agosto 2002. Completata la trafila nel settore giovanile della Juve Stabia con il debutto nel campionato Primavera 2, nelle ultime due stagioni il difensore ha conquistato altrettante promozioni in Serie C, concludendo al primo posto in D con il Taranto (stagione 2020/21, girone H) e con il Giugliano guidato da mister Ferraro (2021/22, girone G). Complessivamente, in quarta serie, il neo-rossazzurro ha già collezionato 62 presenze e 8 assist.

