UFFICIALE: confermato, il Catania tessera Mattia Vitale. E’ il primo 2004 in rosa

Ecco Mattia Vitale, come anticipato da TuttoCalcioCatania.com. Il Catania SSD ha comunicato in queste ore di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.C. Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 17 ottobre 2004. “Dopo la trafila nel settore giovanile della Juve Stabia e gli esordi in Serie D con Arzachena, Sorrento e Polisportiva Santa Maria – si legge nella nota del club –, nella seconda parte della stagione 2021/22 il centrocampista campano ha indossato la maglia blucerchiata nel campionato Under 18 ed è stato aggregato alla formazione Primavera del club ligure”. Si tratta del primo calciatore classe 2004 tesserato dal nuovo Catania.

