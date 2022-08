VERSO SANCATALDESE-CATANIA: otto mesi dopo i derby con Palermo e Messina, riecco una siciliana sulla strada dell’Elefante

Domenica pomeriggio il Catania sfiderà la Sancataldese per l’esordio stagionale in Coppa Italia Serie D. Otto mesi dopo i rossazzurri tornano a confrontarsi con una compagine siciliana. Il 19 dicembre scorso, infatti, il Catania rese visita al Messina in C dando vita ad un derby combattuto, che terminò con il risultato di 2-2: al 75′ Albertini rispose al momentaneo vantaggio peloritano di Rondinella, pochi minuti più tardi Marginean riportò avanti i padroni di casa ma al 80′ Sipos – subentrato a Piccolo nel secondo tempo – fissò il definitivo pari. Una settimana prima della trasferta di Messina, invece, gli etnei piegarono le resistenze del Palermo al “Massimino” grazie alla doppietta di Moro (2-0), il quale andò molto vicino a calare anche il tris. Erano i giorni che precedettero la notizia del fallimento del Calcio Catania con il Tribunale che concesse l’esercizio provvisorio.

