VERSO SANCATALDESE-CATANIA: tra Under e Over, scelte importanti a centrocampo per i rossazzurri

Nel settore nevralgico del campo si concentrano i principali dubbi di formazione di mister Ferraro, che dovrà scegliere tra un mix di Under e Over dovendo lasciare fuori dallo schieramento di partenza anche qualche pezzo pregiato. In vista di Sancataldese-Catania, la grande esperienza di Lodi spingerà l’ex allenatore del Giugliano a puntare dal 1′ proprio sulle geometrie del centrocampista napoletano? Vedremo. Uno tra Palermo, Rizzo e Bani potrebbe affiancarlo, magari con un Under a supporto: Alessandro Russotto, Vitale e Frisenna hanno lavorato sodo in questi giorni per provare a convincere Ferraro ad inserirli nell’undici iniziale. Sono elementi con caratteristiche diverse ma in egual misura funzionali alle esigenze tecnico-tattiche del mister. Non sarà facile scegliere ma le partite durano 90′ e, pertanto, può esserci spazio per tutti anche a gara in corso.

