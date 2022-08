DI PAOLA (DomusBet, ex main sponsor Catania): “Decreto Dignità ha tarpato le ali a società come la mia…”

Fa discutere l’accordo di partnership raggiunto tra l’Inter e HTH, società asiatica che opera nel settore dell’entertainment sportivo e nel settore delle scommesse. A parlare, ai microfoni di Agimeg, è Francesco Di Paola, presidente del gruppo DomusBet, negli anni scorsi main sponsor del Catania:

“Mi pongo un interrogativo: com’è possibile che a sponsorizzare una squadra italiana così nota come l’Inter ci sia un operatore di scommesse privo di concessione italiana? Questo è un grave danno perché gli operatori italiani sono discriminati a favore di quelli esteri che possono intrattenere questo tipo di rapporti con i club sportivi guadagnandone in visibilità ai nostri danni”.

“Eventi come questo mi amareggiano molto perché come DomusBet abbiamo sempre cercato di arrivare all’utente finale e, tra gli operatori minori, eravamo sempre coloro che investivano di più sulla pubblicità per spiegare ai potenziali clienti le nostre offerte. Il Decreto Dignità ha tarpato le ali alle società come la mia che non possono acquisire visibilità attraverso pubblicità e sponsorizzazioni, a vantaggio degli operatori esteri che non pagano tasse in Italia. In tutto questo ci ha rimesso molto il calcio italiano, ma anche sport minori e squadre femminili che potevano affrontare in tranquillità le stagioni sportive grazie proprio agli operatori del gioco legale che, bisogna sempre ricordare, sono concessionari autorizzati dallo Stato”.

