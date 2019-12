CATANIA: il 2019 di Lele, dalla salvezza di Siracusa (sul campo) al sogno rossazzurro

Sta per andare in archivio un 2019 significativo per la carriera di Emanuele Catania. Protagonista della salvezza ottenuta sul campo indossando la casacca del Siracusa, contribuendo a suon di gol al raggiungimento dell’obiettivo malgrado mille difficoltà, dal mese di luglio ha concretizzato un sogno: indossare la casacca rossazzurra. All’età di 38 anni, da svincolato, aveva avviato contatti con qualche altro club soprattutto di Serie D, ma quando ha ricevuto la chiamata del Catania non poteva dire di no.

Del resto non capita tutti i giorni di vedersi aprire le porte della squadra della propria città. Grande responsabilità ed occasione da cogliere al volo. Un sogno inseguito da tempo e che sembrava ormai svanito, invece diventato realtà. Da allora ha incontrato diversi ostacoli lungo il percorso, facendo anche i conti con problemi di natura fisica, ma Lele non smette di sognare. Consapevole della valenza che ha vestire quella maglia.

L’1 dicembre ha messo a segno il suo primo gol stagionale in quel di Rieti, potendo finalmente esultare per i colori tanto amati. Mantenendo viva la speranza di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore il prossimo anno ma, soprattutto, auspicando di portare in alto la squadra nonostante le difficoltà. Ci riuscirà? La risposta passa dal rettangolo di gioco e, in qualche modo, anche le vicende societarie avranno il loro grado d’incidenza.

