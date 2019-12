Domenica 22 dicembre, tifosi rossazzurri pronti a far sentire la propria voce auspicando la cessione del Calcio Catania per allontanare lo spettro del fallimento. Rispetto al comunicato emesso nei giorni, ci sono delle novità. Il preannunciato corteo non inizierà alle ore 11 bensì alle 10.30, sempre in Piazza S. Maria di Gesù, e non si concluderà a Piazza Stesicoro ma alla Villa Bellini.

