COPPA ITALIA SERIE C: Catania, data match ritorno con Ternana potrebbe variare. Ecco perchè

In attesa di capire su quale campo si giocherà la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C tra Ternana e Catania, sappiamo con certezza che il match verrà disputato mercoledì 29 gennaio. Quello di ritorno è al momento fissato per mercoledì 12 febbraio, tuttavia la Ternana affronterà due giorni prima in trasferta la Reggina in campionato e, pertanto, la data del secondo confronto di Coppa con il Catania subirà con ogni probabilità una variazione.

