CATANIA: spunta Negro, resta vivo l’interesse per Ferrari

La Gazzetta dello Sport evidenzia l’interesse del Catania per il difensore del Monza Stefano Negro, che in Brianza fatica a trovare spazio quest’anno e cerca, pertanto, una nuova sistemazione allo scopo di giocare più spesso. Il club rossazzurro rimane alla finestra. Al Bari non andrà Matteo Di Piazza, ma resta il gradimento totale nei confronti della punta Franco Ferrari. Giocatore importante per la categoria, l’italo-argentino è chiuso dai titolari e, quindi, a gennaio lascerà sicuramente Bari per sposare un nuovo progetto.

