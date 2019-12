CONFERME DA TERAMO: “Curiale pista praticabile”

Il Teramo non molla la presa per Davis Curiale. La possibilità che si concretizzi il trasferimento di Curiale in biancorosso viene confermata dal quotidiano abruzzese Il Centro, che insiste nell’accostare l’attaccante al Teramo parlando di “pista praticabile”. La società del Presidente Franco Iachini cerca un paio di elementi per rendere maggiormente competitivo il reparto offensivo, sulla base delle ultime indiscrezioni ci sarebbero buone probabilità che Curiale sia uno di questi.

