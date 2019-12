SERIE A: periodo 2010/19, numero di occasioni create. Lodi nella Top 30

Nessuno ha creato tante chance per andare a segno quanto Marek Hamsik (615) nel periodo 2010-2019 di Serie A. Nella top 30 relativa al numero di calciatori in grado di creare il maggior numero di occasioni e basata sui dati Opta, venti giocano tutt’ora in Serie A. Ma c’è anche chi è emigrato in Australia, chi milita in C e chi è già diventato allenatore. Nell’elenco figura il centrocampista ancora in forza al Catania Francesco Lodi, con un totale di 274 occasioni create in sei stagioni e mezzo.

Presenti, oltre agli appena citati Lodi e Hamsik, Cyril Thereau (275), Giacomo Bonaventura (291), Marco Parolo (292), Manuel Pasqual (301), Domenico Berardi (301), Alessandro Diamanti (308), Suso (312), Valter Birsa (338), Paulo Dybala (345), Dries Mertens (355), Antonio Di Natale (359), Senad Lulic (360), Antonio Cassano (362), Adem Ljajic (364), Juan Cuadrado (385), Andrea Pirlo (394), Radja Nainggolan (396), Andrea Cossu (398), Borja Valero (402), Luca Cigarini (408), Rodrigo Palacio (410), Josè Maria Callejon (416), Francesco Totti (447), Lorenzo Insigne (478), Antonio Candreva (516), Josip Ilicic (522), Miralem Pjanic (570) e Alejandro Gomez (586).

