DE ANGELIS (Torino): Catania, si valuta il prestito

Centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili di Roma e Torino, Nicolò De Angelis rappresenta un profilo tenuto in considerazione dal Catania in vista della riapertura del calciomercato. Il Torino sarebbe propenso ad un trasferimento in prestito a gennaio per fargli maturare esperienza. Il club rossazzurro valuta la possibilità d’intavolare una trattativa con la società piemontese per perfezionare l’ingaggio del promettente calciatore romano.

