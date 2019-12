MARTINEZ: “Risultato davvero importante, devo continuare a farmi trovare pronto”

L’estremo difensore del Catania Miguel Martinez comprensibilmente felice della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Serie C, dopo avere piegato la resistenza del Catanzaro allo stadio “Ceravolo”:

“Sono contento, successo meritato. E’ venuta fuori un’ottima gara da parte di tutta la squadra, anche chi è stato fuori che ci spingeva. Abbiamo conquistato un risultato davvero importante, serviva questa vittoria data la situazione complicata che stiamo vivendo. Ci alleniamo sempre al massimo, la gente da fuori non vede come lavoriamo ogni giorno. Sono soddisfatto anche a livello personale, non mi resta che continuare a farmi trovare pronto in ogni occasione, consapevole di quanto sia delicato e difficile il ruolo del portiere, soprattutto in gare in cui sei chiamato poche volte ad intervenire. Il Catanzaro? Possiede attaccanti molto forti e veloci in organico, quindi mi aspettavo qualcosa di più in termini di occasioni prodotte”.

