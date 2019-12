SERIE C: valore mercato squadre. Monza in testa, Catania al 12/o posto

Dando un’occhiata al valore di mercato complessivo delle squadre iscritte al campionato di Serie C, includendo i tre gironi, notiamo come il Catania occupi la 12/a posizione nella speciale classifica di riferimento. Sulla base di dati raccolti dalla nostra redazione presso Transfermarkt, in testa troviamo il ricco ed ambizioso Monza di Berlusconi/Galliani che sta dominando, non a caso, il raggruppamento A. Secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Juventus U23 e Bari.

Questa la Top 20 nel dettaglio, che comprende sei squadre partecipanti al girone C:

Monza 11,70 mln Juventus U23 8,53 mln Bari 8,23 mln Vicenza 7,40 mln Ternana 7,08 mln Catanzaro 6,78 mln Padova 6,70 mln Reggina 6,05 mln Feralpisalò 5,10 mln Südtirol 5,00 mln Triestina 5,00 mln Catania 4,83 mln Carpi 4,80 mln Arezzo 4,75 mln Robur Siena 4,70 mln Teramo 4,55 mln Carrarese 4,50 mln Alessandria 4,30 mln Reggio Audace 4,30 mln AlbinoLeffe 4,28 mln



***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***