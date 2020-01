Tra numerose partenze, non si registrerà quella di Kevin Biondi. Il laterale destro rossazzurro classe 1999 non è stato infatti inserito dal Catania nella lista dei partenti, almeno per il momento. Autore fin qui di una buona stagione sul piano personale, Biondi proseguirà l’avventura ai piedi dell’Etna, a meno che non arrivi un’importante offerta.

