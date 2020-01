Importanti novità giungono dai colleghi di tuttomercatoweb.com. Il Catanzaro avrebbe sbloccato qualche istante fa l’operazione con il Catania per la definizione dell’ingaggio dell’attaccante Matteo Di Piazza. Contratto di un anno e mezzo con opzione per la stagione successiva. Nelle prossime ore il giocatore lascerà Catania per approdare in Calabria.

